Zaměstnavatelé a Charita varují před škrtáním dotací neziskovkám

Unie zaměstnavatelských svazů i organizace na pomoc lidem v tísni, seniorům, dětem či postiženým varují před případným seškrtáním dotací pro neziskové organizace. Poukazují na to, že neziskovky tvoří téměř tři pětiny poskytovatelů sociálních služeb pro potřebné. Snížení dotační sumy by tak omezilo nabídku a rozsah péče a dopadlo hlavně na klienty. ČTK to sdělil prezident Unie zaměstnavatelských svazů (UZS) Jiří Horecký a zástupci Charity ČR jako největšího poskytovatele sociálních a zdravotních služeb v zemi.

O přehodnocení dotací pro neziskové organizace se několikrát zmínil premiér Andrej Babiš (ANO). Před nástupem ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) řekl, že by se měla na neziskové organizace zaměřit. Uvedl, že nejvyšší výdaje na ně mají resorty práce a školství. Prezident Miloš Zeman už dřív označil neziskové organizace za "pijavice na státním rozpočtu". Jejich činnost začali zpochybňovat i další politici a žádají omezení dotací. Neziskové organizace se staly také terčem nenávistných komentářů na sociálních sítích.