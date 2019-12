Zámek Zákupy nabízí pohled na oslavy Vánoc za první republiky

Na oslavy Vánoc v dobách první republiky zavedou o adventních víkendech návštěvníky na zámku v Zákupech na Českolipsku. Vánoční výzdobu dostala nejen kaple, ale i byt lesního rady Josefa Mati, který tu zpřístupnili teprve loni na podzim. V interiérech, které voní vánočním cukrovím, si lidé připomenou i zvyky a kouzla, která byla s adventem a Vánocemi spojena a dnes už jsou mnohdy zapomenuta. Nejznámější je dnes asi pouštění lodiček z ořechových skořápek nebo rozkrajování jablka.

"Dřív si lidé také lili olovo, aby zjistili, co je čeká. Ale třeba už na svátek svatého Ondřeje 30. listopadu zašli za babkou kořenářkou, která připravila čtyři hrnečky. Obrátila je dnem vzhůru a skryla pod ně čtyři symboly a ten člověk si vybral jeden hrneček a dozvěděl se, co ho příští rok čeká. To už ani neznáme," řekla ČTK průvodkyně Blanka Suchá.