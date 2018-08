Areál hradu a zámku Český Krumlov by se mohl za několik let rozšířit o Kvítkův dvůr. Stát by za nákup a obnovu prostor zaplatil přes 100 milionů Kč. Uvedli to premiér Andrej Babiš /ANO/ a generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková. Premiér návrh na odkup Kvítkova dvora podpořil, podle něj by to pomohlo turisticky zatížené památce. Uvedl také, že kontroverzní otáčivé hlediště by mělo zůstat nadále v zámecké zahradě