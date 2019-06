Žalobci loni obžalovali 33.832 lidí a 260 firem, meziročně méně

Kriminalita v Česku loni nadále klesala. Státní zástupci obžalovali 33.832 lidí a 260 firem, na dalších 36.133 lidí podali návrh na potrestání ve zkráceném řízení. Soudy pravomocně osvobodily 5,2 procenta obžalovaných. Vyplývá to z výroční zprávy Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ), kterou představil jeho šéf Pavel Zeman. Podle něj navzdory klesající kriminalitě neubývá nejzávažnějších kauz řešených na krajských a vrchních státních zastupitelstvích. "Za co jsem opravdu rád, je počet uložených peněžitých trestů," konstatoval Zeman, který v tomto směru pochválil práci soudů. V uplynulém roce vzrostl podíl peněžitých trestů na 18,1 procenta ve vztahu k celkovému počtu odsouzených, což za posledních pět let představuje nárůst na více než trojnásobek. Podle Zemana je ještě prostor pro další nárůst, a to až na 35 procent peněžitých trestů.