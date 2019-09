Žákům a středoškolským studentům začal školní rok, učitelů je stále málo

Ve školách v pondělí po dvouměsíčních prázdninách začal nový školní rok. Do lavic zasedlo skoro milion a půl žáků a studentů. To je meziročně o 17 a půl tisíce víc. Do prvních tříd nastoupilo téměř 108 tisíc dětí, celkem do základních škol chodí zhruba 953 tisíc žáků, což je o přibližně 12 a půl tisíce víc než loni. Do středních škol nastoupilo kolem 409 tisíc žáků, tedy meziročně asi o 5000 víc. Slavnostního zahájení školního roku se na různých místech po republice zúčastnili politici. Prezident Miloš Zeman se setkal se školáky v Třinci a premiér Andrej Babiš (ANO) s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) se zúčastnili otevření nové budovy Základní školy v Rudné u Prahy. Prezident řekl dětem, že jim nebude jako ostatní přát, aby se dobře učily, poslouchaly rodiče a učitele. "To je všechno pravda. Já bych vám chtěl nadto popřát něco jiného. Chtěl bych vám popřát zvědavost. Zvědavost, která vlastně znamená schopnost se ptát," řekl Zeman. Popřál dětem, aby nečekaly, co objeví v učebnicích, ale samy se snažily hledat třeba na internetu.

Školám ale často chybí učitelé. Podle odhadů ministerstva školství je to asi šest tisíc pedagogů. Přivést do škol kvalitní učitele by podle šéfa rezortu Roberta Plagy z hnutí ANO mělo pomoct zvýšení platů, od ledna jim vláda plánuje přidat deset procent. Ministr chce taky prosadit zákon, díky kterému budou moct učit i lidé bez pedagogického vzdělání. Noví učitelé by si museli vzdělání doplnit do tří let, první dva roky by na ně měli ve školách dohlížet zkušenější kolegové.