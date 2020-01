Zákonné zavedení sdílených pracovních míst Sněmovna v prvním čtení podpořila

Zákonné zavedení sdílených pracovních míst, nová pravidla pro stanovení dovolené i podmínky vysílání pracovníků do zemí EU obsahuje vládní novela zákoníku práce, kterou v úvodním kole podpořila Sněmovna. Právě k úpravě částečných úvazků a dovolených směřovaly výtky části poslanců včetně KSČM, kteří menšinový kabinet ANO a ČSSD v dolní komoře tolerují. Novelu, na níž se dohodla vláda, zaměstnavatelé a odbory, nyní projedná sociální a hospodářský výbor.

Sdílené pracovní místo spočívá v tom, že se o jednu pozici dělí více pracovníků s kratším úvazkem. Ministerstvo práce a sociálních věcí si od změny slibuje zlepšení zaměstnávání matek s malými dětmi či seniorů. "Česká republika potřebuje systém na podporu částečných, flexibilních úvazků," uvedla ministryně Jana Maláčová (ČSSD). Zaměstnavatele by chtěla motivovat ke zřizování sdílených míst dotacemi. Předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová a Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) poukazovali na to, že sdílená pracovní místa jsou pro zaměstnavatele dražší a návrh to neřeší. Skepsi k tomu, že zaměstnavatelé budou sdílená místa v souvislosti s navrhovanou novelou zřizovat, vyjádřil Jan Bauer (ODS).