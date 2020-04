Zákonem roku 2019 je zákon o právu na digitální služby

Jedenáctý ročník ankety Zákon roku vyhrálo téma "Digitální stát: obíhají data, nikoliv lidé", konkrétně zákon o právu na digitální služby. Zákon zakládá obecné právo komunikovat se státem digitální formou a vytváří právní rámec, díky kterému by v průběhu pěti let mělo dojít k digitalizaci všech služeb státní správy. Pro vítězný zákon hlasovala téměř polovina respondentů. ČTK to sdělil organizátor soutěže společnost Deloitte Legal. Nejlepší právní předpis, soubor zákonů nebo legislativní počin, který má pozitivní dopad na podnikání v Česku, vybíraly stovky podnikatelů z pěti nominací. Na druhém místě se umístilo zjednodušení a zpřehlednění právního řádu a na třetím to, že stát může povinnosti ukládat jen právním předpisem.

Anketu Zákon roku organizuje poradenská společnost Deloitte a její advokátní kancelář Deloitte Legal od roku 2010. Záštitu převzaly Hospodářská komora ČR, Česká advokátní komora a Komora daňových poradců ČR.