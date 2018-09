Zákon o sociálním bydlení asi nevznikne, vláda podpoří výstavbu

Samostatný zákon o sociálním bydlení v Česku zřejmě nevznikne. Vláda se soustředí na svůj program výstavby bytů a dotace pro obce. Vyplývá to z vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) po jednání s ministry a zástupci starostů o řešení situace lidí v ghettech. Zákon o sociálním bydlení mělo nyní připravovat ministerstvo pro místní rozvoj, které je ve správě ANO. V minulém volebním období jeho návrh sepsalo ministerstvo práce pod vedením ČSSD. Tehdejší vláda ČSSD, ANO a lidovců se na normě nedokázala dohodnout. Spory panovaly hlavně mezi ANO a ČSSD. Strany nenašly třeba shodu na tom, kdo by měl mít na sociální bydlení nárok. Vadil i původní návrh, že by obce měly povinnost ve svém bytovém fondu mít určité procento sociálních bytů.

Podle premiéra ministryně Klára Dostálová (ANO) ve svém programu pro výstavbu určuje i kategorie lidí, kteří by na nový obecní byt z dotací mohli dosáhnout. Babiš upřesnil, že se to týká asi 65.000 osob. Zhruba s takovým počtem počítalo ministerstvo pro místní rozvoj i v minulém volebním období. Ministerstvo práce naopak tehdy zvažovalo pomoc pro výrazně vyšší počet lidí. Předseda vlády řekl, že pokud se radnice rozhodnou byty stavět, mohou případně až na pětinu bytů dostat od státu stoprocentní dotaci. Sama obec a město si pak určí, koho z potřebných v tomto bydlení ubytuje.