Zákazníci cestovních kanceláří letos reklamovali méně zájezdů

Počet reklamací ze strany klientů cestovních kanceláří letos mírně klesl. Jejich podíl na celkovém počtu prodaných zájezdů dosáhl 0,6 procenta, loni to bylo 0,7 procenta. Vzrostl ale počet neoprávněných stížností. V tiskové zprávě to uvedla Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA). S cestovními kancelářemi do zahraničí ročně vycestují více než dva miliony českých turistů.

"Ačkoliv podíl celkově poklesl, tradičně dominantní zastoupení neoprávněných stížností naopak vzrostlo na 80 procent z přijatých reklamací," uvedla výkonná ředitelka asociace Tereza Picková. Loni šlo o 70 procent. Podle cestovních kanceláří vzrostly reklamace na nepřízeň počasí, absenci občerstvení na palubě letadla, hlučné spolucestující i místní obyvatele. Klienti si stěžují například na "uřvané Italy", ale i na rušivé zvuky způsobené například pohybem kuny na střeše bungalovu nebo štěkotem psa. Češi loni vyjeli na 4,9 milionu cest do zahraničí.