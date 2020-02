Zákaz letů z Číny by mohl podle Babiše začít platit do týdne

Zákaz letů mezi Čínou a Českem kvůli obavám ze šíření nového typu koronaviru by mohl začít platit do příští neděle, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) televizi Nova. Vláda podle něj zákaz určitě schválí, jeho začátek se ale přizpůsobí tomu, aby se z Číny stihla vrátit asi stovka českých občanů, kteří chtějí domů. Premiér také zopakoval, že ochranné roušky si musí stát podržet pro české zdravotnictví.

Stovka Čechů, kteří se chtějí vrátit do Česka, je v Číně podle tamních zastupitelských úřadů, řekl premiér. "Mě velvyslanec informoval, že ještě lidi mají zarezervované letenky na 8. února, tak já předpokládám, že by to (zákaz) mohlo být do příští neděle nejpozději," uvedl. "Aby se nestalo, že zrušíme veškeré lety, a potom nebudou mít jak se vrátit domů," dodal Babiš. Pokud by v Číně zůstali čeští občané, kteří by o návrat stáli a kvůli zrušeným linkám už by to nebylo možné, je kabinet podle premiéra připraven vyslat do Číny vládní airbus. Pojme asi 95 pasažérů, mohl by letět i opakovaně, řekl Babiš.

Vláda v pondělí projedná také návrh ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) na uvolnění až deseti milionů korun na nákup zdravotnických pomůcek, které poslouží jako humanitární pomoc Číně. Babiš v rozhovoru pro Novu uvedl, že poskytnutí roušek Číně odmítl, protože státní hmotné rezervy jsou rezervované pro české zdravotnictví

Na vojenském letišti v jižní Francii přistál francouzský speciál, který z čínského města Wu-chan přepravil do Evropy asi 250 lidí. V letadle se vrátilo i pět Čechů, kteří kvůli epidemii nového typu koronaviru požádali o evakuaci z Číny. Na palubě letadla jsou lidé z 30 zemí, stroj následně zamíří do Bruselu, odkud budou další pasažéři přepraveni každý do své vlasti. Pro Čechy a Slováky se už z Prahy vydal do Bruselu armádní speciál. Po příletu do Prahy si české občany vyzvedne pražská záchranná služba a odveze je do Nemocnice na Bulovce. Pro slovenské občany si přijedou lékaři ze Slovenska.