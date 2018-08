Zájemci mohou jako vězni přenocovat ve špilberských kasematách

Brněnské kasematy se v sobotu otevřou návštěvníkům, kteří v nich touží strávit noc. Akce Nocování v kasematách má zájemcům přiblížit, jak se vězni na Špilberku cítili, řekl ČTK mluvčí Muzea města Brna Michael Kalábek. Akci muzeum pořádá opakovaně, letos se kasematy z provozních důvodů otevřou pouze na jednu noc. "Není to pouhé přespání, chystáme také zážitkový doprovodný program. Je to možnost poznat kasematy trochu jinak a prožít si, co na Špilberku prožívali vězni," uvedl Kalábek. Připravit by se měli zájemci i na noc bez telefonu, baterky a jiné techniky, která by celé skupině kazila zážitek. K jídlu dostanou typickou vězeňskou stravu. V kasematách je deset až 12 stupňů Celsia.

Brněnské kasematy z poloviny 18. století měly původně sloužit jako skrýš pro vojáky a prostory pro zásobování, za vlády Marie Terezie byly vojenským skladištěm. Její syn Josef II. dal kasematy přestavět na vězení, v té době dokonce vězně odsouzené na doživotí v dřevěných kobkách přikovávali. Kasematy byly nejtvrdší žalář rakouské monarchie. Když nastoupil na trůn Josefův bratr Leopold II., přikovávání zrušil a tresty zmírnil. Vězení se postupně přesouvalo do nadzemních částí hradu, horní části kasemat sloužily jako vězení do 30. let 19. století.