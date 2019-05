Zájem o manželství se zvedl, téměř polovina svazků se ale rozpadá

Zájem Čechů a Češek o manželství se v posledních letech zvýšil a svateb přibylo. Skoro polovina těchto tradičních svazků se ale rozpadá, i když soužití vydrží déle než dřív (13,2 roku). V roce 2017 rozvodovost dosahovala 47,2 procenta. Nejčastějším důvodem rozvodu byl podle údajů rozdíl povah, názorů a zájmů. Nevěra hrála roli v necelých třech procentech případů. K dalším příčinám patřily zlé nakládání, nezájem o rodinu, alkoholismus či sexuální neshody. Tři pětiny rozvádějících se párů mají nezletilé děti. Velká část rozvedených pak znovu uzavírá sňatek. Čtvrtina z těch, co se znovu ožení či vdají, to udělá do tří let po rozvodu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Na 15. května připadá Mezinárodní den rodiny. Sňatek loni uzavřelo zhruba 54.500 párů. Bylo jich tak o 1900 víc než v předchozím roce a nejvíc od roku 2007. Podle statistiků se nejvíc lidé brali v červnu a srpnu. Ženichům bylo nejčastěji 29 let a nevěstám 27 let.

Sociologové a demografové poukazují na to, že se podoba rodiny postupně mění. Není to už jen sezdaná dvojice s potomky. Téměř polovina dětí se rodí mimo manželství. Po rozvodech je řada rodin neúplných, většinou v jejich čele stojí žena. Po druhých či dalších sňatcích pak vznikají takzvané sešívané rodiny nevlastních rodičů a dětí. Existují duhové rodiny, které tvoří dvě matky či dva otcové s dětmi.