Zájem o letenky kvůli koronaviru klesá, do Itálie až o 70 procent

Zájem Čechů o létání kvůli koronaviru klesá. Prodeje letenek do Itálie se v posledním týdnu meziročně snížily až o 70 procent. Zájem klesá i u dalších destinací v Evropě a Asii. Vyplývá to z informací prodejců pro ČTK. Koronavirus dosud zasáhl 53 zemí po celém světě, úřady hlásí přes 83.000 nakažených, většinou s mírným průběhem. V Evropě je nejvíce postižená Itálie. Na situaci reagují letecké společnosti, podle šéfa letenkového portálu Letuška.cz některé z nich v uplynulých týdnech začaly navyšovat počty letů do destinací Severní Ameriky, jako jsou New York, Los Angeles či Toronto. "Využívají přitom odstavených letadel ze zrušených linek do Číny. Navýšená kapacita míst se odráží i na cenách letenek, které klesají," řekl Trejbal.