Zájem farmaceutických firem o testování léků v klinických studiích v Česku klesá

Farmaceutické firmy přestávají mít zájem teszovat v Česku nové léky. Podle dat Státního ústavu pro kontrolu léčiv počet žádostí o klinické studie v posledních letech klesá. Zatímco v roce 2017 jich evidoval skoro 380, loni to bylo 366 a letos zatím přes 290. Firmy se podle Asociace inovativního farmaceutického průmyslu stále častěji obracejí na Rakousko, Německo nebo Polsko. V těchto zemích se totiž daří studie rychleji schvalovat a odstartovat, a to o týdny až měsíce. Každoročně také úbývá pacientů, kteří se k moderní léčbě v rámci klinických studií dostanou. Zatímco před čtyřmi lety jich bylo podle dat Asociace skoro 27 tisíc, o dva roky později to bylo o zhruba 6 tisíc míň.