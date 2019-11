Zájem Čechů o lyžování na tuzemských horách vzrostl skoro dvojnásobně

Zhruba 43 procent Čechů plánuje o nadcházející zimní sezoně vyjet na hory, z toho konkrétně české hory navštíví 36 procent. Jde téměř o dvojnásobný nárůst za poslední tři roky. Vyplývá to z online průzkumu Asociace horských středisek ČR, který pro ni zpracovala agentura STEM/MARK. Za poslední čtyři roky celkově investovaly podle asociace tuzemské skiareály do svého rozvoje a zkvalitnění služeb zhruba 2,5 miliardy korun, řekl na tiskové konferenci ředitel Asociace horských středisek Libor Knot. Podle tří čtvrtin oslovených respondentů v průzkumu se tuzemské regiony pro zimní dovolenou v posledních letech výrazně zlepšily. "Češi se díky mohutným investicím do českých skiareálů vrací. Jsou pro ně dostupné i logisticky," uvedl ředitel CzechTourism Jan Herget. Dodal, že je rádi navštěvují i lyžaři z Polska a Německa. Výhradně do zahraničí zamíří podle průzkumu sedm procent českých lyžařů.

Návštěvnost horských regionů rostla podle CzechTourismu také v letošní letní sezoně, a to o pět procent. Je to díky novým zážitkovým parkům, stezkám pro cyklisty, půjčovnám a dalšímu vyžití. Celková útrata návštěvníků všech horských středisek v ČR přesáhla vloni 32 miliard korun a do veřejných rozpočtů přinesla 13 miliard korun, dodal Herget.