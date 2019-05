Zahraniční výbor se distancoval od cesty poslance KSČM Ondráčka na Ukrajinu

Sněmovní zahraniční výbor se distancoval od cesty poslance KSČM Zdeňka Ondráčka na území Ukrajiny ovládané proruskými separatisty. Výbor se ve čtvrtek usnesl, že nešlo o oficiální cestu sněmovní delegace a zdůraznil, že podporuje územní celistvost Ukrajiny. Stejné usnesení doporučil přijmout i Sněmovně. Organizační výbor Ondráčkovi zamítl zahraniční cestu do Kazachstánu, kam měl podle návrhu jet začátkem června spolu s Pavlem Plzákem (ANO) jako člen pozorovatelské mise OBSE k prezidentským volbám. Ondráčkova cesta není v souladu s postojem České republiky ani podle premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Česká diplomacie se od cesty komunistického poslance do Donbasu distancovala už ve středu. Ondráčkova cesta na východní Ukrajinu by se mohla řešit i na plénu Sněmovny.

Ondráčka poslanci na jednání výboru nepozvali. Poslanec už ve středu řekl, že cesta byla soukromá, a že Česko oficiálně nezastupoval. Podle záběrů zveřejněných na sociálních sítích přijali Ondráčka oficiálně představitelé mezinárodně neuznávané republiky a zahráli mu českou hymnu.