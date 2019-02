Zahraniční štáby v ČR loni utratily 5 mld. Kč

Zahraniční filmové štáby strávily loni v českých lokacích a v ateliérech přes 1000 natáčecích dnů a jejich útrata se vyšplhala k pěti miliardám korun. Výroba seriálů měla na celkovém objemu zahraniční produkce podíl kolem 65 procent, jejich produkce v ČR v roce 2018 během 500 natáčecích dnů utratily téměř 3,2 miliardy korun. Česká filmová komise ve své bilanční tiskové zprávě uvedla, že uplynulý rok byl od zavedení pobídek v roce 2010 jedním z nejsilnějších co do počtu a útraty zahraničních projektů natáčených v ČR. Vznikalo tu 40 zahraničních seriálů a filmů. Česká filmová komise, která je součástí Státního fondu kinematografie, ale upozorňuje na to, že příjmy i uplatnění českých tvůrců mohou klesat, pokud se podíl státu na pobídkách brzy nezvýší. "Se svou dvacetiprocentní pobídkou je ČR na jedné z posledních pozic v Evropě," uvádí komise.