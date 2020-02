Zahraniční podnikatelé koupili nejméně českých firem za šest let

Zahraniční podnikatelé loni koupili 3366 českých firem, což je o 3,4 procenta méně než v roce 2018 a nejméně za posledních šest let. České firmy nejčastěji kupovali Ukrajinci (897) a Slováci (690), s výraznějším odstupem následovali Maďaři (192), Rumuni (186) a Rusové (170). Informovala o tom společnost Bisnode. Více než čtvrtinu českých společností, které v uplynulém roce přešly do rukou zahraničních vlastníků, koupili Ukrajinci (897). Přitom mezi lety 2014 a 2017 nejvíc českých firem prodaných do zahraničí mířilo na Slovensko. "Od roku 2018 ale již nejvíc firem kupovali Ukrajinci, a Slováky tak odsunuli na druhou příčku," uvedla analytička Bisnode Petra Štěpánová. Slováci loni koupili 690 českých firem, s výraznějším odstupem následovali Maďaři (192), Rumuni (186) a Rusové (170).