Zahraniční lékaři mají mít čtyři pokusy na zkoušku pro praxi v ČR

Zahraniční lékaře zřejmě čeká změna podmínek aprobační zkoušky, po jejímž absolvování by mohli pracovat v Česku. Budou se moci o její složení pokusit maximálně čtyřikrát, rozložit by si ji ale mohli do dvou dnů. Změnu má přinést novela, kterou senátní zdravotnický výbor doporučil schválit beze změn. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) senátorům řekl, že omezení pokusů zabrání tomu, aby zahraniční lékaři žádali "donekonečna" o uznání jejich schopností léčit české pacienty. Rozdělení čtyřdílné zkoušky do dvou dnů má podle ministra naopak přispět k tomu, aby ji lékaři z ciziny mohli zdárně složit. Je to podle něj v zájmu nemocnic, které se potýkají s nedostatkem lékařů.