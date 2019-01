Žádná ze sněmovních stran nechce vetovat zrychlené projednání zákona, který by upravil práva Britů v Česku po případném odchodu Británie z Evropské unie bez dohody. Novinářům to po schůzce se zástupci sněmovních stran řekl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Předpokládá, že Sněmovna by mohla o návrhu hlasovat už příští týden. Vláda podle Hamáčka předpokládá, že Británie se zachová k Čechům žijícím tam recipročně, konkrétní britská vyhláška ale zatím podle něj přijata není.