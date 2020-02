Začíná zatím největší oprava D1. Omezení budou v sedmi úsecích

Po zimní přestávce se dělníci znovu vrátili na D1. O tomto víkendu začali silničáři rozmisťovat dopravní značení u Benešova. A příští víkend pak budou bourat dva nadjezdy u Humpolce. Celkem by letos dělníci měli rekonstruovat 71 kilometrů dálnice D1. Hlavní část oprav začne v březnu. V zúžených úsecích budou radary, které budou kontrolovat, jestli řidiči dodržují maximální povolenou osmdesátku. A to hned na pěti úsecích. Jak řekl ředitel ŘSD Radek Mátl, tak i letos bude platit, že pokutu dostane každý řidič, který překročí maximální povolenou rychlost. Modernizace dálnice D1 by měla být hotová příští rok. Letos by silničáři podle ministra Karla Havlíčka za hnutí ANO měli dokončit rekonstrukci na čtyřech úsecích - do konce roku chce tak stát otevřít 37 kilometrů. Modernizace D1 začala v roce 2013 - dělníci zatím opravili 90 kilometrů dálnice, na 71 kilometrech ještě musí rekonstrukci dokončit.