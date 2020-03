Začíná test chytré karantény, mohla by nahradit plošná opatření

Na jižní Moravě začíná testování takzvané chytré karantény, která má pomoci v boji proti nemoci COVID-19. K vyhledání a izolaci lidí nakažených novým koronavirem poslouží hygienikům údaje od mobilních operátorů a bank. Do akce se zapojí také armáda. Vytvoří mobilní týmy odebírající vzorky od lidí, kteří se dostali do kontaktu s nakaženým. Pokud se projekt osvědčí v praxi, mohla by chytrá karanténa v Česku nahradit plošná restriktivní omezení komplikující každodenní život a dopadající na ekonomiku.

Základem chytré karantény je zmapování pohybu infikovaného člověka za posledních pět dní, a to podle údajů z mobilního telefonu a platební karty. Data, jejichž získání je podmíněné souhlasem nakaženého, poslouží k sestavení mapy jeho pohybu. Hygienici pak nad ní s nemocným proberou, s kým se na různých místech potkal. Lidem, se kterými byl nakažený v osobním kontaktu, bude nařízena krátkodobá karanténa. "Máme limit, který je dán třemi dny. To znamená, každý člověk by měl být v tomto systému ošetřen do tří dnů," uvedl náměstek ministra zdravotnictví a předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula. Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli v České televizi řekl, že pokud projekt chytré karantény uspěje, tak Česko virus porazí. Vrchol epidemie Babiš očekává v dubnu.