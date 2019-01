Začíná sčítání ptáků v krmítkách, zapojit se může každý

V Česku začíná vůbec první sčítání ptáků na krmítkách. Zapojit se může až do neděle každý, pozorovat může v krmítku na okně či balkoně, na zahradě, v parku či na jiných místech. Na webu České společnosti ornitologické najdou zájemci bližší informace a také si tam mohou stáhnout sčítací arch, který jim při sčítání pomůže. Ornitologové díky akci získají informace o tom, jací ptáci v Česku zimují. V Plzeňském, Jihočeském a Karlovarském kraji se do sčítání zapojí také ornitologové ze sousedního Bavorska v rámci společného programu Ptačí hodinka. Účastníci sčítání budou ptáky pozorovat a sčítat po dobu zvolené hodiny. Je možné účastnit se opakovaně, pozorování se ale zapisuje pro každou hodinu zvlášť. Účastníci budou moci data odesílat elektronicky nebo poštou do 15. ledna. Ornitologové díky sčítání získají informace o tom, jací ptáci se v Česku v zimě vyskytují, kteří ubývají a kteří přibývají nebo jaké prostředí nejraději využívají.