Žáci prvního stupně budou moci od 25. května docházet do škol

Žáci prvního stupně základních škol budou moci od 25. května navštěvovat školu ve skupinách do 15 dětí. Schválila to na zasedání vláda, informovala ČTK mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Ministr Robert Plaga (ANO) dříve uvedl, že by měla až do konce školního roku zůstat dominantní výuka na dálku, docházka tedy bude dobrovolná. Rodiče mohou své děti do skupin nahlásit do dnešní půlnoci. Ministerstvo školství ve spolupráci s epidemiology pro školy vypracovalo manuály, co budou muset zajistit, aby se snížilo riziko šíření covidu-19. Vedení škol tak bude muset děti rozdělit do skupin po nejvýše 15 a zajistit, aby se různé skupiny dětí nepotkávaly.