Záchrana nosatých opic v Indonésii pokračuje, cílem je rezervace

Záchrana nosatých opic v Indonésii pokračuje dvanáctým rokem. Cílem projektu, který vznikl v ústecké zoologické zahradě, je vyhlásit na ostrově Borneo rezervaci, kde by měla svůj prostor populace kahau nosatých. Českým ochráncům přírody v čele se Stanislavem Lhotou, výzkumným pracovníkem ústecké zoo, se podařilo zanést rezervaci do vznikajícího územního plánu. Primáti se živí mladými listy stromů. V minulosti měli k dispozici velké území, které se postupně zmenšuje s rozšiřováním civilizace. Čeští ochranáři přírody chtějí vyčlenit pro opice nosaté dostatek místa, ideálně 450 kilometrů čtverečních. "Budeme nakonec rádi, když to bude 200 kilometrů čtverečních," řekl Lhota, jenž pracuje i s indonéskou veřejností, které zprostředkovává návštěvu zálivu. Podle jednoho z donátorů projektu Marka Žďánského je nejdůležitější, aby místní lidé pochopili, že když si přírodu zničí, nebudou mít nic.