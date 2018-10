Začala stavba úseku dálnice D11 z Hradce Králové do Smiřic

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) zahájilo výstavbu úseku dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Smiřicemi. Silnice v délce 15,5 kilometru přijde na 2,6 miliardy korun bez DPH a hotova by měla být v roce 2022. Na jaře stavbaři začali stavět sedmikilometrový úsek ze Smiřic do Jaroměře, který má být hotov do konce roku 2021. Oba úseky jsou součástí stavby dálnice D11 od jejího současného konce v Hradci Králové na hranice s Polskem v Královci na Trutnovsku.

Premiér Andrej Babiš (ANO) při zahájení stavby prohlásil, že dálniční páteřní síť ČR měla být postavena už před vstupem země do EU, nynějším cílem je postavit ji do roku 2025.