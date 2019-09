Začala registrace do nového mýtného systému. Na dálnicích bude platit od prosince

Dopravci se od neděle registrují do nového mýtného systému. Ten začne na českých dálnicích fungovat od začátku prosince a na silnicích první třídy pak od ledna. Novým správcem systému se místo Kapsche stanou společnosti CzechToll a SkyToll. Nově budou muset mít auta přepravců palubní jednotku. Podle odhadu společností se do nového mýtného systému musí zaregistrovat víc než 400 tisíc aut. Dopravci se do satelitního systému můžou registrovat na vybraných prodejních místech, přes vydavatele palivových karet nebo přes webové stránky.