Začal platit nový cenový strop za přeshraniční hovory v rámci EU

Posílání SMS zpráv a volání do ostatních zemí Evropské unie je od 15. května levnější. Začal totiž platit nový cenový strop nařízený Evropskou komisí. Ten stanovuje maximální cenu za minutu hovoru na v přepočtu necelých 6 korun, v případě SMS zprávy jsou to necelé dvě koruny. Za mezinárodní telefonáty zákazníci doteď platili v průměru trojnásobek domácí ceny. Limity platí pouze pro soukromé osoby. Nevztahují se na podnikatele a firmy - podle Evropské komise jim totiž už řada operátorů poskytuje výhodnější nabídky. Nejčastěji se z Česka volá na Slovensko - je to 80 % všech hovorů do zahraničí.

Zavedení nových maximálních cen navazuje na zrušení poplatků za roaming z června 2017 a je součástí unijní revize předpisů o telekomunikacích.