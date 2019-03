Za týden v Praze přibylo 14 případů spalniček, letos už 86

Za týden v Praze přibylo 14 nových případů spalniček. Od začátku roku je už 86 potvrzených případů. Na webu o tom informovala Hygienická stanice Hlavního města Prahy. Loni v metropoli onemocnělo 103 lidí za celý rok, byla vyhlášena epidemie. Ministr zdravotnictví vyhlásil povinné očkování zdravotníků některých oddělení ve státních nemocnicích. Podle hygieniků je nejvíc nemocných ve věku 30 až 49 let, mezi nimi je 34 případů. Mladá fronta Dnes informovala o sílící epidemii na Ukrajině, kde onemocnělo od začátku roku už přes 20.000 lidí. Státní zdravotní ústav minulý týden informoval, že ze 170 případů v ČR od začátku roku bylo deset případů zavlečených z Ukrajiny.

Odborníci se domnívají, že za šířením spalniček v Česku je také pokles proočkovanosti kvůli odmítání očkování. Mezi devětadvaceti dětmi a mladými do 19 let, u nichž byla potvrzena nákaza spalničkami, nebylo 21 očkovaných. Někteří lidé se ale ze zdravotních důvodů nechat očkovat nemohou. Nákaza se objevila v osmi krajích. V celém Česku bylo loni 207 případů, letos do konce února 170.