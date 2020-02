Za staveniště pro Mariánský sloup zaplatí firma milion

Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze zaplatí při jeho výstavbě městské firmě Technická správa komunikací víc než milion korun. Peníze uhradí za zábor pozemku pro staveniště. Vyplývá to ze smlouvy, kterou má k dispozici ČTK. Někteří pražští zastupitelé kritizují to, že pozemek nebyl firmě zapůjčen zdarma. Stavba sloupu začala 17. února a má trvat má do poloviny září. Po dokončení se sloup stane majetkem města. Návrat sloupu na náměstí provázejí dlouholeté spory. Původní sloup ze 17. století svrhl dav v roce 1918, protože v něm viděl symbol habsburské monarchie. O jeho návratu se diskutuje od 90. let. Zastánci obnovy jej považují za symbol a vzpomínku na obránce Prahy za třicetileté války a za významné barokní umělecké dílo. Podle odpůrců jde o symbol habsburské nadvlády a netolerantní rekatolizace země.