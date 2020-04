V Česku dosud zemřelo 132 lidí s nemocí covid-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru. Od sobotního večera počet obětí stoupl o tři. Uzdravilo se 422 lidí, v sobotu večer bylo vyléčených 411 lidí. Nakažených je 5905. Za sobotu přibylo 170 případů nákazy koronavirem, což je druhý nejnižší nárůst v tomto týdnu. Vyplývá to z aktualizovaných dat na webu ministerstva zdravotnictví. Laboratoře od vypuknutí epidemie provedly dohromady 125.126 testů, za sobotu testovaly 4841 vzorků, nejméně za tento týden.

Podle trvalého bydliště pacienta zůstává nadále nejvíce lidí s nemocí covid-19 v Praze, a to 1419, tedy víc než čtvrtina ze všech případů v Česku. Následuje Středočeský kraj se 713 případy a Moravskoslezský kraj s 655 případy. Nejméně nakažených je v Jihočeském kraji, podle aktuálních údajů 149. Praha má také největší podíl výskytu lidí s covid-19 v přepočtu na obyvatele. Na každých 100.000 obyvatel hlavního města připadá zhruba 104 případů covid-19. Druhý největší podíl případů má Olomoucký kraj, a to bezmála 92 na 100.000 obyvatel. Na jihu Čech je to jen něco přes 23 případů na sto tisíc obyvatel. Největší podíl nakažených připadá v Česku podle dat ministerstva na lidi ve věku nad 65 let, kteří patří k nejvíce ohroženým nemocí covid-19. Lidé z této věkové skupiny tvoří skoro 20 procent všech potvrzených případů v zemi. Podobný podíl mají na celkovém počtu případů také lidé ve věku 45 až 54 let.