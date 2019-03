Za první dva měsíce se v Česku nakazilo spalničkami 170 lidí

Za první dva měsíce letošního roku se v Česku nakazilo spalničkami 170 lidí, z toho 76 v Praze. Loni bylo v zemi za celý rok 203 nemocných. Vyplývá to z informací Státního zdravotního ústavu. Nejvíc nemocných je ve věku 35 až 44 let, a to 46. Spalničky jsou vysoce nakažlivé onemocnění, které může mít závažné komplikace. Odborníci spojují nárůst počtu případů s odmítáním očkování. Proočkovanost populace klesla pod úroveň, kdy se nemoc nešíří a chráněni jsou i neočkovaní. Bez nákazy jsou jen Karlovarský a Olomoucký kraj a Vysočina.