Za pískotu několika protestujících položil Babiš ráno květinu na Národní

Za skandování a pískání zhruba 15 protestujících dnes ráno po 07:15 premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš položil květinu a zapálil svíčku na Národní třídě. Doprovodili ho ministryně a ministři za hnutí ANO, mezi nimi například ministryně spravedlnosti Marie Benešová a financí Alena Schillerová (obě za ANO). Na adresu protestujících Babiš novinářům sdělil, že v StB nebyl. "Vyhrál jsem třikrát soud a znovu ho vyhraju," dodal. Podle archivních dokumentů byl Babiš, někdejší člen komunistické strany, od roku 1982 tajným spolupracovníkem totalitní tajné policie. Babiš to odmítá a vedl kvůli tomu soudní spor na Slovensku.

Premiér Národní třídu vnímá jako symbolické místo svobody a demokracie. K ultimatu, která v sobotu zazněla na demonstraci na Letné, uvedl, že nechápe, proč demonstrující chtějí jeho demisi. "Co se stane? Padne vláda, budeme mít krizi. Já to nechápu," řekl. Za absurdní považuje to, že demonstrující po něm chtějí, aby se zbavil Agrofertu, když ho nemá. Uvedl také, že někteří poslanci, kteří se účastní demonstrací na Letné, rozkradli tuto zemi za posledních 30 let. Babiš se z Národní třídy odebral v doprovodů členů vlády pěšky k Národnímu muzeu, kde se dopoledne s premiéry zemí V4 a předsedou Německého spolkového sněmu Wolfgangem Schäublem zúčastní slavnostního programu k 30. výročí sametové revoluce a přednese projev. Hodinu po Babišovi květinu na Národní přinesli i pracovníci prezidentské kanceláře.