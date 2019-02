Za nezákonnou vazbu nebo trestní stíhání stát loni vyplatil přes 77 milionů korun

Stát loni odškodnil kvůli nezákonné vazbě nebo trestnímu stíhání přes 1200 lidí. Ministerstvo spravedlnosti jim odeslalo víc než 77 milionů korun, každý tak dostal průměrně 63 tisíc korun. To je nejvyšší částka za posledních šest let. Resort peníze vyplácí na základě soudních rozhodnutí i v rámci mimosoudních dohod. Podle ředitele odboru odškodňování Ministerstva spravedlnosti Jakuba Severy se ale nedá přesně říct, v kolika případech šlo o justiční omyly - tedy o situace, kdy pravomocně odsouzený člověk nastoupil do vězení a následně byl kvůli nevině propuštěný.Resort spravedlnosti a Soudcovská unie odhadují ale maximálně jednotky případů ročně.