Za nehody dvou vlaků poslal soud seniora do vězení na čtyři roky

Senior Jaromír Balda, který způsobil nehody dvou osobních vlaků na Mladoboleslavsku, půjde na 4 roky do vězení. Rozsudek zatím není pravomocný. Soud mu nařídil i ambulantní psychiatrické léčení. Jedenasedmdesátiletý Balda předloni pokácel dva stromy na železniční koleje. Při nárazu vlaků do stromů se nikdo nezranil, stromy ale mohly vykolejit soupravy nebo se dostat do kabin strojvedoucích. Balda navíc rozdával výhružné letáky. Chtěl u lidí vyvolat strach z muslimských migrantů. Za terorismus mu hrozilo 5 až 15 let vězení. Soud ale přihlédl k tomu, že muž při obou útocích nebyl zcela příčetný a o rok snížil nejnižší zákonnou hranici.