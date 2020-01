Za dvojí hlasování v evropských volbách asi bude hrozit sankce

Případné vícenásobné hlasování při volbách do Evropského parlamentu se má stát přestupkem, za který bude hrozit pokuta až 10.000 korun. Změnu má v návaznosti na rozhodnutí Evropské rady přinést novela o volbách do Evropského parlamentu, kterou Sněmovna schválila. Začne platit od příštího roku, pokud s ní bude souhlasit také Senát. Piráti neuspěli s návrhem zavést novelou korespondenční volbu europoslanců a možnost hlasování v eurovolbách na zastupitelských úřadech. Podle místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Pikala (Piráti) by se měla z pěti na tři procenta snížit česká hranice pro vstup do Evropského parlamentu. Umožnilo by to podle něj získat alespoň jedno europoslanecké křeslo i stranám, které v eurovolbách neuspěly lépe. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) návrhy odmítl.

Hlasovat dvakrát v evropských volbách by mohli podle ministerstva vnitra například lidé s dvojím občanstvím, tedy například Češi, kteří jsou zároveň občany jiného členského státu EU. "Z tohoto titulu jsou automaticky zapsáni v seznamech voličů obou členských států," uvedlo vnitro. Nevyloučilo ani možnost vícečetného hlasování kvůli pochybení volebních komisí.