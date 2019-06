Za devět let pojedou vlaky z centra Prahy k letišti 25 minut

Cesta z centra Prahy na Letiště Václava Havla v Ruzyni by měla po připravované železniční trati trvat 25 minut, spojení z Prahy do Kladna pak půl hodiny. Modernizace trati mezi Prahou a Kladnem s odbočkou na letiště by měla být dokončena v roce 2028, uvedl na konferenci věnované přípravě trati náměstek generálního ředitele správy železnic Mojmír Nejezchleb. Upozornil na to, že jde o jeden z nejkomplikovanějších projektů, které Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) nyní řeší. Nejezchleb připomněl, že nová trať umožní rychlost až 120 km/h v Praze a 160 km/h mimo Prahu.