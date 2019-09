Za Česko bude o Oscara usilovat film Nabarvené ptáče

Česká filmová a televizní akademie vysílá do boje o nominaci na Oscara v kategorii nejlepší zahraniční film snímek Nabarvené ptáče scenáristy, režiséra a producenta Václava Marhoula. Akademie to uvedla na svém webu. Akademici vybírali z 10 českých hraných a dokumentárních filmů. S větším počtem bodů skončily dále filmy Na střeše a Zlatý podraz. Film Nabarvené ptáče na motivy stejnojmenné knihy Jerzyho Kosińského byl ve světové premiéře uveden na festivalu v Benátkách, odkud si jeho tvůrci si odnesli ocenění od studentské poroty Film pro UNICEF. Snímek na festivalu ale vzbudil značnou pozornost zahraničních médií i odborné veřejnosti. Zatímco někteří zahraniční novináři mluvili o výjimečném díle, které může cílit na Oscara, další v souvislosti s ním poukazovali na exploataci krutosti a „pornografii násilí“. Minulý týden vstoupil film Nabarvené ptáče do českých kin. Nominace na Oscary budou vyhlášeny 13. ledna 2020.

Dosud se podařilo cenu za nejlepší cizojazyčný film získat dvěma československým a jednomu českému filmu. V roce 1965 to byl Obchod na korze Jána Kádára a Elmara Klose, roku 1967 zvítězily Ostře sledované vlaky Jiřího Menzela a v roce 1996 Kolja Jana Svěráka.