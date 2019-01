Za 35 let lékaři v Česku transplantovali přes 1770 srdcí, více než 1100 bylo v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a kolem 600 v brněnském Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie. První operace v IKEM 31. ledna 1984 byla zároveň první v tehdejší východní Evropě. "Dříve umíralo 29 procent pacientů na čekací listině, proto jsme zavedli program mechanických srdečních podpor pro nemocné, pro které nebyl vhodný dárce," řekl přednosta Kardiocentra IKEM Jan Pirk. Loni se podle něj srdce nedočkalo jen pět procent pacientů, ostatní dostali mechanickou podporu, se kterou mohou čekat na vhodného dárce i několik let. Kromě mechanických podpor, které lékaři voperují na pomoc oslabenému srdci pacienta, od listopadu 2017 v IKEM používají i mechanismus, který srdce plně nahradí. První pacient po transplantaci, čtyřiačtyřicetiletý Josef Divina, žil s novým srdcem třináct let. Už téměř 35 let má transplantované srdce třetí pacient, téměř třiaosmdesátiletý Rudolf Sekava. "Dostal jsem v IKEMu obrovský dar - můj život. Jsem životním dlužníkem neznámé dárkyně, jejíž srdce mi umožňuje žít. Mohl jsem se i necelý rok po transplantaci vrátit do zaměstnání - do školy, kde jsem ještě přes 20 let působil," popsal novinářům Sekava.