Z řeky Sázavy a jejích břehů uklidili dobrovolníci tuny odpadků

Z řeky Sázavy, jejích břehů a přítoků uklidili dobrovolníci tento víkend tuny odpadků. Do tradiční akce zvané Čistá Sázava se zapojily stovky lidí. Obecně prospěšná společnost Posázaví organizovala od pátku do dneška úklid v úseku z Kácova do Pikovic, který měří téměř 90 kilometrů. Účastnilo se na 800 dobrovolníků, informovala dnes ČTK Jaroslava Tůmová z Posázaví. Čištění od odpadků se však konalo po celé délce řeky od pramene až k soutoku s Vltavou. Z úseku Kácov - Pikovice odvezla svozová auta na skládky přes deset tun odpadu jako například pneumatiky, kovové konstrukce, kusy igelitů, lahve a další. Část sesbírali lidé na březích, část přímo z řeky s využitím lodí.