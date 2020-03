Z Prahy odpoledne vyjel první vlak na Ukrajinu s jejími občany

Z Prahy ve čtvrtek odpoledne vyjel mimořádný vlak na Ukrajinu, který tam přepraví její občany pracující v Česku. Další vlak by měl jet v sobotu. Na dotaz ČTK to řekl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Ukrajinci patří k nejpočetnějším skupinám cizinců v ČR, podle statistik jich v tuzemsku pracuje přes 120.000. Vlaky vypravují České dráhy ve spolupráci s polskou společností PKP Intercity. Souprava by měla pokračovat až do polské Přemyšle nedaleko polsko-ukrajinských hranic. Tam by měl na tento speciální vlak navazovat přípoj, který bude pokračovat na Ukrajinu. Souprava se po výstupu cestujících dezinfikuje a následně vrátí prázdná do Česka.

Mezinárodní osobní doprava vlaků i autobusů je od soboty zakázána. Vláda tím chce zamezit dalšímu šíření koronaviru. Možnost přepravy ukrajinských občanů ze země mezinárodními vlaky umožňuje výjimka, která platí od středy.