Z Prahy do Košic bude jezdit více lehátkových a lůžkových vlaků

RegioJet posílí provoz na lince Praha – Košice o další ubytovací vozy. Od Deutsche Bahn koupila společnost osmnáct lehátkových vozů, které chce v nejbližší době zařadit do provozu, píše server zdopravy.cz. Deutsche Bahn s nimi jezdila na nočních vlacích CityNightLine (CNL). „Jedná se o klimatizované vozy pro rychlost až 200 km/hod s uzavřeným systémem toalet a vhodným interiérem, které vyžadují jen minimální úpravy pro to, aby mohly být co nejdříve nasazeny do provozu na nočních spojích,“ popsal mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj. Podle něj by se tak mohly už v následujících dnech noční spoje mezi Prahou a Košicemi rozšířit až na osmnáct vagónů, které pojmout až tisíc cestujících. Důvodem navýšení kapacity je rostoucí poptávka po přepravě.