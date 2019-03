Z nelegálního skladu u Frýdku-Místku odjel 1. kontejner s odpadem

Z nelegálního skladu nebezpečného odpadu ve Starém Městě u Frýdku-Místku odjel první nákladní vůz s kontejnerem s asi osmi tunami materiálu. Jede do spalovny nebezpečného odpadu v Ostravě. Frýdecko-místecký primátor Michal Pobucký řekl ČTK, že odvoz a likvidace odpadu budou trvat týdny, možná až měsíce. "Ve skladu je celkem na 650 tun nelegálního a nebezpečného odpadu. Ve více jak 3000 sudech a IBC kontejnerů bylo zjištěno 16 druhů nebezpečných látek, převážně barev a laků, rozpouštědel, sorbentů, emulzí, oplachových vod, ale i kyselin a alkálií," uvedla mluvčí radnice Jana Matějíková. Primátor Pobucký řekl, že další kontejnery by měly odjet koncem týdne a pak by to tak mělo pokračovat každý týden.

Odpad do skladu pravděpodobně navezla polská firma a kromě skladovací haly ve Starém Městě ho uložila také v objektu v Bohumíně na Karvinsku, kde by ho mělo být asi 150.000 litrů. Bohumín zajištění materiálu nechává na majiteli soukromého objektu, kam byl dovezen. Podle vedení města odpad obyvatele neohrožuje.