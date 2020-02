Z Lovosic po dlouhém čekání vyplul říční tanker do Nizozemska, dopravu ztěžuje nízký stav vody

Na dlouhou cestu k novému majiteli v neděli z Lovosic vyrazil říční tanker, který pro zákazníka v Nizozemsku vyrobili loni v loděnicích firmy Barkmet ve Lhotce nad Labem. Tankery jsou dva, první spustili na vodu už loni v červnu, druhý v prosinci, dál ale plout nemohly kvůli nedostatku vody v Labi. Dnes konečně mohla první z lodí vyplout, druhý tanker odpluje v následujících 14 dnech, sdělil ČTK Jurij Kulchytskyj z loděnice Barkmet.

V loděnicích Barkmet vyrobili loni dva říční tankery dlouhé 86 metrů a bezmála 12 metrů široké. Každý z nich uveze zhruba 2500 metrů krychlových nákladu. Rozvážet budou v Nizozemsku jedlé oleje do vnitrozemí. Podle informací ze zdymadla Střekov tudy loď tlačená remorkérem proplula před polednem. Vody je aktuálně v Labi 208 centimetrů, což je pro plavbu dostatečné.

Nedostatek vody v Labi komplikuje plavbu na Labi směrem do Německa už pět let. Ministerstvo dopravy loni uvedlo, že bude dál prosazovat stavbu jezu v Děčíně, který by hladinu zvedl. Projekt, který by podle rejdařů výrazně zvýšil splavnost Labe, brzdí především spory kvůli vlivu stavby na okolní krajinu.