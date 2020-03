Z Libereckého kraje už se nedá projet do Německa ani Polska

Z Libereckého kraje se od dnešní půlnoci nedá vyjet do Německa a ani do Polska. Hranice zavřeli dnes v noci Poláci, na silnicích jsou zábrany. Na 130 kilometrů dlouhé česko-polské hranici v Libereckém kraji zůstal pro dopravu otevřený jen krkonošský přechod Harachov-Jakuszyce na silnici I/10, kde Poláci dělají namátkové kontroly, zjistila ČTK. Jen vlaky přes Polsko a Německo do Varnsdorfu, pro které se podařilo vyjednat výjimku, zatím jezdí. Polskem a Německem jenom projíždějí bez zastavení a možnosti nastoupit nebo vystoupit.

Od sobotní půlnoci vláda takřka uzavřela kvůli ochraně zdraví a zpomalení šíření nemoci COVID-19 hranice s Rakouskem a Německem. Z neděle na pondělí se uzavřou také hranice s Polskem a Slovenskem. Poláci byli ale rychlejší. Podle krajského policejního ředitele Vladislava Husáka by se ale měl v pondělí ráno změnit režim na uzavřeném česko-německém hraničním přechodu Petrovice-Lückendorf. Od 05:00 do 23:00 by měl být otevřený pro lidi, kteří z Libereckého kraje jezdí za prací do Německa.