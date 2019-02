Z lázní mizí ruští investoři, jejich byty jsou ale neprodejné

Z lázeňských měst se dál stahují ruští investoři. Zůstávají po nich neprodejné drahé byty, uvádí ze zkušenosti realitní kancelář M&M Reality v Karlových Varech nebo Mariánských Lázních. Města ale s prázdnými byty v centru nic dělat nemohou, zjistila ČTK.Ruští investoři ještě asi před deseti lety vyhledávali byty v původní staré zástavbě i v novostavbách a neváhali si připlatit statisíce oproti běžným cenám nemovitostí v těchto městech. Luxusní byty ale není komu prodat, uvedla Lucie Bulvasová z mariánskolázeňské pobočky M&M Reality. Podíl neprodejných "ležáků" patřících rusky hovořícím majitelům na realitním trhu v Mariánských Lázních je zhruba 30 procent. V Karlových Varech to může být až polovina bytů.

Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) by byty po ruských investorech mohli postupně kupovat arabští návštěvníci, kterých v lázeňských městech přibývá. "Rusové si stanovili za byty moc peněz a nikdo jim je za to nechce dát. A nikdo z Karlových Varů na to nemá," dodala Pfeffer Ferklová.