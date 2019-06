Z ČR do Rwandy večer odstartovalo letadlo s pěti nosorožci

Z pražského ruzyňského letiště odstartovalo letadlo s pěti vzácnými nosorožci černými. Cílem letu je středoafrická Rwanda a její hlavní město Kigali. Jde o dosud největší transport nosorožců z Evropy do Afriky, řekli ČTK zástupci zoo Dvůr Králové nad Labem. Dvorská zoo, kterou vlastní Královéhradecký kraj, patří k největším a nejúspěšnějším chovatelům nosorožců na světě. Do národního parku Akagera by měli po leteckém převozu dorazit v pondělí dopoledne. Ve Rwandě mají zvířata podpořit v minulosti vyhubenou populaci nosorožců

Pět železných beden se třemi samicemi a dvěma samci naložil ráno jeřáb na kamiony, které se poté vydaly na cestu na pražské ruzyňské letiště. Nosorožci si při zhruba tříměsíční přípravě na cestu na transportní bedny zvykali, procházeli skrz ně ze stájí do výběhu. Dnes jim ošetřovatelé do beden dali jablka a zavřeli je v nich. Zároveň zvířatům nastřelili do těla sedativa. Uspána při transportu nebudou. Každé váží zhruba jednu tunu. Do Afriky je doprovází pětičlenný tým, jehož členem je také africký odborník na transporty zvířat Pete Morkel.