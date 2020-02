Z Číny se vrátili téměř všichni studenti UP, zákaz i pro Írán

Osmiproudé liduprázdné ulice, ochranka s teploměry na veřejných místech či všude přítomné roušky doprovázely nedávný pobyt olomouckého pedagoga Michala Müllera v Číně. Za svou přítelkyní z Univerzity Palackého přijel zrovna v době, kdy se v zemi objevily první příznaky koronaviru. Oba se nakonec vrátili přes Dubaj domů, po povinné domácí karanténě již pedagog opět učí. Jeho přítelkyně ukončila studijní pobyt v Číně na výzvu olomoucké univerzity předčasně, stejně jako dalších 42 jejích kolegů. Kromě Číny univerzita zakázala výjezd či příjezd akademiků také z Íránu.

Zhruba 50 středoškoláků a studentů či zaměstnanců vysokých škol má se stipendijním programem Erasmus naplánovaný jarní semestr v Lombardii či Benátsku, kde se v posledních dnech začala rychle šířit nákaza koronavirem. Někteří z nich již do Itálie vycestovali. Pokud zatím ne, měli by svou cestu zrušit či odložit. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí Domu zahraniční spolupráce (DZS) Lucie Durcová. Pražské vysoké školy jsou se studenty v kontaktu a informují je o možnostech předčasného ukončení pobytu. Po návratu do ČR by měli zůstat dva týdny v domácí karanténě.