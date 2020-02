Z Číny se kvůli koronaviru vrací pět Čechů, vláda řeší zákaz letů

Pětice Čechů evakuovaných z Číny kvůli šíření nového koronaviru se do Česka vrátí v neděli. Běžné přímé lety mezi Čínou a Českem možná vláda v pondělí zakáže. Úřady nyní řeší, jak právně i technicky opatření připravit. Podle Letiště Praha má být od 12. února do 28. března přerušena linka mezi Prahou a čínským Čcheng-tu. Nově také na všech letištích v Česku fungují informační kampaň a cílené kontroly cestujících kvůli koronaviru, které byly dosud jen v Praze. V Česku bylo do čtvrtka testováno na koronavirus 34 vzorků, a žádný nebyl pozitivní.

Přímo v čínském městě Wu-chanu, epicentru současné nákazy, pobývají čtyři Češi. Dva z nich, studenti, požádali o evakuaci. Další dva tamní Češi žijí v Číně dlouhodobě a do Česka se vrátit nemíní. O evakuaci z Číny projevilo zájem celkem pět českých občanů. Do Česka budou dopraveni ve spolupráci s Francií, řekl novinářům po jednání s prezidentem Milošem Zemanem premiér Andrej Babiš (ANO). Z Číny přiletí do Bruselu, odkud je spolu se Slováky transportuje do Prahy český vojenský speciál. Slováci pak budou sanitkami pokračovat do nemocnice v Banské Bystrici. Češi budou vyšetřeni v pražské Nemocnici Na Bulovce, pak stráví dva týdny v karanténě.

Babiš počítá s tím, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na pondělním jednání kabinetu předloží návrh na zastavení všech přímých letů mezi Českem a Čínou. Pro Čechy, kteří by se mohli dostat do potíží v zahraničí kvůli tomu, že mají rezervované letenky na zrušené spoje, je stát připraven vyslat letoun. Z Prahy se dosud pravidelně létalo do čtyř čínských měst na 12 spojích týdně.

Kvůli podezření na nákazu novým typem koronaviru z Číny bylo podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) testováno do sobotního rána v ČR 37 osob. Výsledky všech byly negativní, uvedl na twitteru.