Z Čechů se po 15 letech v EU stali náročnější cestovatelé

Cestovní ruch se za posledních 15 let, kdy je Česko součástí Evropské unie, proměnil. Díky tomu, že se v Česku zvýšila životní úroveň a vzrostly mzdy, rozdíly v dovolených podle odborníků mezi Českem a západní a jižní Evropou mizí. Češi jsou náročnější, chtějí kvalitu, zážitky a za dovolenou jsou ochotni utratit více peněz, říkají odborníci. Česká republika vstoupila do Evropské unie 1. května 2004. Češi se od někdejšího vlastního stravování a levného ubytování posunuli do čtyřhvězdičkových hotelů se službami all inclusive, za kterými už nejezdí mnoho hodin autobusem, ale létají.

Zatímco v roce 2004 vyjely podle dat Českého statistického úřadu soukromě do zahraničí ročně zhruba čtyři miliony Čechů, po vstupu do Schengenu se počty zvýšily na téměř pět milionů. V době ekonomické krize počet opět klesl ke čtyřem milionům, ale počty českých turistů začaly opět stoupat od roku 2014 a loni to bylo rekordních více než pět milionů. Do nejoblíbenější pětice evropských destinací českých turistů patří stabilně Chorvatsko, Slovensko, Itálie, Řecko a Rakousko.